Mercoledì 14 Settembre 2022, 08:22

AMELIA Code e disagi per il rinnovo e la sottoscrizione degli abbonamenti scolastici ad Amelia, interviene il Comune. Dopo alcuni giorni in cui i tempi di attesa alla biglietteria di piazza XXI settembre hanno fatto registrare anche tre ore, l'amministrazione comunale ha preso contatto con Busitalia per cercare di dirimere la questione e alleviare i disagi dei residenti. Il risultato l'ha annunciato direttamente l'assessore ai trasporti Alberto Rini con una nota. «Preso atto delle file e difficoltà che gli utenti stanno riscontrando nel fare nuovi abbonamenti e rinnovare i vecchi - ha scritto Rini - abbiamo sollecitato nuovamente Busitalia al prolungamento dell'orario di apertura della biglietteria anche al pomeriggio». A fronte della richiesta, da oggi fino al 16 settembre, in via del tutto straordinaria l'ufficio resterà aperto fino alle 17. Non solo. «Considerando - continua Rini - che domani (oggi ndr) ci sarà l'inizio della scuola, i ragazzi ancora sprovvisti dell'abbonamento, potranno viaggiare con la copia del tesserino vecchio (l'originale serve per il rinnovo ndr) e con la copia di richiesta di emissione del nuovo abbonamento. Ovviamente questa modalità di viaggio è consentita per questi primi giorni di scuola». Un patto di mutuo aiuto, valido solo per Amelia, per andare incontro a un'esigenza imprescindibile, quella di prendere l'autobus per andare a scuola, senza costringere i genitori a passare la giornata in fila. Una situazione che si è creata anche a causa del ritardo con cui è arrivata la disponibilità del bonus trasporti, dal 7 settembre, e del fatto che non è possibile rinnovare l'abbonamento online ma solo di persona. «Spid, pec, documenti con il chip -sbotta un papà - e poi ore e ore in fila per rinnovare un abbonamento con i fogli in mano ed enormi difficoltà per far passare il codice del bonus trasporti, tanto che bisogna stamparlo. Dal telefono non se ne parla». Se sul fronte degli abbonamenti c'è qualche problema di ordine logistico e gestionale, su quello degli istituti superiori sembra essere tutto pronto. «L'amministrazione - spiega una nota della Provincia di Terni - ha impiegato risorse per oltre 3 milioni e 200mila euro. In particolare, al liceo Donatelli di Terni sono in via di ultimazione i lavori di adeguamento alle normative antisismiche e ottimizzazione degli spazi per un importo di oltre un milione e 800mila euro. Altri 770mila euro sono stati investiti sull'Ipsia per la sicurezza antincendio, mentre al Metelli, che attualmente è chiuso con lo spostamento degli studenti in altra sede, proseguono i lavori da 500mila euro per l'adeguamento alle normative antincendio e per la rifunzionalizzazione degli spazi a fini didattici. Al liceo classico sono infine giunti al termine gli interventi da circa 130mila euro riguardanti il rifacimento della facciata e l'impermeabilizzazione delle coperture. Circa 60mila euro su Orvieto relativi al miglioramento degli spazi al liceo classico, artistico e professionale dove si è registrato un aumento del numero degli studenti».