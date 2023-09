Lunedì 4 Settembre 2023, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 08:36

PERUGIA - Alle 18.30 di ieri, nel rispetto dei termini previsti, Anas ha chiuso il cantiere lungo il tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) della E45 tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Quello che per una decina di giorni ha messo in difficoltà decine di migliaia di automobilisti e anche chi vive e lavora nella zona tra Piscille, Ponte San Giovanni e Balanzano visto che il traffico, con la chiusura della rampa di incrocio tra E45 e Raccordo di Ponte san Giovanni in direzione Cesena, era veicolato per buona parte lungo la viabilità cittadina.

Una notizia importante, perché il rispetto dei tempi di consegna dei lavori significa che la riapertura progressiva delle scuole (da oggi riaprono i nidi a Perugia e anche alcune materne) non creerà particolari problemi di viabilità. Una notizia sottolineata con soddisfazione anche dall’assessore regionale a Infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche. «Dopo pochi giorni - evidenzia - si concludono i lavori portati avanti con dispendio di maestranze e di mezzi, 24 ore su 24, che hanno consentito di contenere i tempi del cantiere su un tratto fondamentale per l’accesso al capoluogo regionale. Un intervento che non si faceva da 19 anni, con il risanamento profondo della pavimentazione e la ricostruzione di un lungo giunto di dilatazione sul doppio ponte che sorregge l’arteria nel punto dell’asse Ponte San Giovanni-Collestrada in cui supera il Tevere. Queste lavorazioni, per la tecnica impiegata, danno solidità e garantiscono durata nel tempo, oltre venti anni per il sottofondo e di circa dieci per il tappetino di usura». L’assessore Melasecche, che ha seguito ogni fase del cantiere svolgendo anche un sopralluogo notturno per verificare lo stato di avanzamento, ringrazia - in una nota della Regione - «Anas, tutte le maestranze e le imprese umbre impegnate nel cantiere che nel giro di pochi giorni hanno completato l’opera»..

Un’opera importantissima, la cui realizzazione sembra giustificare pienamente i disagi che si sono avuti in questi giorni dal momento che a fianco dell’intervento al giunto è stata anche fatta un’opera di ripavimentazione.

Opera che continuerà nei prossimi mesi, non si esclude già dall’autunno. Secondo quanto si apprende, infatti, sono allo studio ulteriori interventi di risanamento del fondo stradale nell’area sia a “monte” e cioè in zona Collestrada che a “valle” dunque a Balanzano e dintorni. Interventi che prevedono, come per i precedenti, un risanamento della profondità di oltre sessanta centimetri dei tratti interessati dal momento che l’Anas ha già sottolineato come in questa parte di E45 ogni giorno la media è di oltre novantamila mezzi in passaggio. Sempre stando a quanto si apprende si tratterebbe di interventi ancora non calendarizzati, che dunque potrebbero partire anche dall’estate prossima e non necessariamente dall’autunno, in quanto i tecnici Anas stanno cercando di progettare in modi e forme meno impattanti possibile per la popolazione. Allo studio, tra le varie soluzioni, anche quella di cantiere attivi solo di notte.