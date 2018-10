© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Insieme all’immenso Michael Phelps è stato una delle stelle del nuoto americano alle olimpiadi di Pechino del 2008 vincendo due medaglie d’oro nelle staffetta 4 x cento misti e a stile libero. Ma il nuotatore Garrett Weber-Gale ha vinto anche dieci medaglie d’oro nella sua impressionante carriera da atleta. Quindi è stato tanto lo stupore tra i ragazzi della squadra di pallanuoto del Nuoto Club della Romita quando si è presentato l’altra sera per allenarsi con loro insieme ai due allenatori Luca Listanti e Lorenzo Bravini. Un pieno di entusiasmo con i giovani atleti che hanno avuto la fortuna di avere dei preziosi consigli sulle tecniche di nuoto da adottare. Un’ora insieme ad un campione seguiti da selfie e autografi sulle tute dei giovani pallanuotisti. Garrett Weeber-Gale, è venuto in Italia per partecipare ad un matrimonio di un amico che si è svolto a Roma ed è arrivato a Terni quasi per caso. Per acquistare una vecchia e storica Cinquecento che poi porterà negli Stati Uniti. Garret è stato ospitato da una famiglia di Terni e ha deciso di rimanere qualche giorno e saputo della grande passione per la pallanuoto del figlio ha chiesto di potersi allenare per una volta con loro. E a sorpresa venerdì pomeriggio si è presentato alla piscina del Nuoto Club.