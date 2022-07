BusItalia fa marcia indietro, accolte le richieste di ripristino corse del comune di Orvieto

I tagli recentemente effettuati da BusItalia sulle linee urbane di Orvieto erano da più parti ritenuti pesanti e per certi versi inaccettabili, così nei giorni scorsi il comune di Orvieto ha chiesto e ottenuto un incontro con i vertici del gestore. Il tutto per meglio manifestare non solo il dissenso della città nei confronti dei tagli, ma anche le proposte concrete e le richieste di ripristino. L'incontro è avvenuto tra l’assessore ai Trasporti del comune di Orvieto, Gianluca Luciani, la dirigente del settore e comandante della polizia locale, tenente colonnello Alessandra Pirro, e i rappresentanti di BusItalia per discutere delle modifiche da apportare al nuovo orario estivo entrato in vigore dopo il piano di rimodulazione dei servizi.

E la missione può dirsi compiuta. Da oggi sono operative le modifiche all’orario estivo, comprese le richieste avanzate dal comune di Orvieto. Per quanto riguarda il Servizio Urbano da oggi saranno ripristinati i collegamenti notturni feriali della Circolare “B” e della linea 8 delle ore 0:00 e 0:40, e festivi delle ore 0:20 e 0:50. Allo stesso modo saranno ripristinate anche le corse festive della linea 1 in partenza da Piazza Cahen alle ore 14:00 e 20:30. Da domani invece saranno ripristinate le corse feriali della linea 5 in partenza dalla stazione ferroviaria Orvieto alle ore 11:45 – 15:50 e 16:50 e da Piazza della Repubblica alle ore 12:00 – 16:05 e 17:05. Saranno soppresse invece le corse feriali della linea 1 in partenza da Orvieto FS alle ore 12:30 e da Piazza XXIX Marzo alle ore 12:40. «Dopo il confronto con BusItalia della scorsa settimana - commenta l’assessore ai Trasporti, Gianluca Luciani - sono state accolte tutte le nostre richieste. Le modifiche apportate consentono una rimodulazione del servizio che non penalizza le fasce più deboli della popolazione che usufruiscono maggiormente dei trasporti pubblici e i tanti turisti che in questi giorni stanno arrivando nella nostra città. Questo dimostra che la collaborazione e la condivisione con le amministrazioni locali è fondamentale per centrare gli obiettivi di miglioramento della qualità e di efficientamento del servizio che la Regione Umbria si è data e che saranno alla base della prossima gara del Trasporto Pubblico Locale».