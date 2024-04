Gubbio, bucava le gomme delle auto parcheggiate: denunciato un settantenne

GUBBIO - Bucava le gomme delle auto con un puntuerolo: di questo è accusato un settantenne denunciato dai carabinieri della Stazione a conclusione di un’attività di indagine. L’anziano viene ritenuto come il presunto responsabile del danneggiamento di due autovetture parcheggiate nei pressi del centro storico. Nel fine settimana di Pasqua un turista residente nel fiorentino, tornato a riprendere il veicolo nel parcheggio del Teatro Romano, constatava che ignoti ne avevano forato la ruota posteriore destra e si è rivolto ai carabinieri. Grazie alle immagini delle telecamere nella zona, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e individuare il volto dell’autore del danneggiamento.

Si è constatato che l’uomo, dopo essersi avvicinato al veicolo, forava la gomma posteriore destra mediante l’utilizzo di un punteruolo.

Ulteriori accertamenti e la comparazione delle immagini acquisite in precedenza, hanno inoltre permesso di addebitare allo stesso settantenne un altro danneggiamento avvenuto con lo stesso sistema nel novembre 2023, denunciato da un altro turista che aveva parcato l’auto in piazza Quaranta Martiri. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Perugia per l’ipotesi di reato di danneggiamento.