Un mezzo dell'Asm è finito fuori strada. L'incidente si è verificato questa mattina in via Della Selva, una piccola strada che si trova nei pressi di Ponte San Lorenzo, frazione di Narni. Per recuperare il mezzo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Terni che tramite un'autogrù hanno sollevato il camion della nettezza urbana. A quanto pare gli operai che si trovavano a bordo del mezzo non hanno riportato ferite. Ultimo aggiornamento: 09:27