Terni, nove arresti per droga: presi gli spacciatori dei parchi

TERNI Ha preso il nome dal linguaggio codificato utilizzato tra i presunti spacciatori e gli acquirenti, come "birra" per indicare la cocaina e "cioccolata" per l'hascisc, l'operazioneche, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri diTerni, ha portato all'emissione di. Concorso in detenzione e spaccio illecito di sostanze stupefacenti i reati contestati.Nel corso dell'indagine, avviata a settembre 2019, sono stati sequestrati complessivamente 2,4 chili di hascisc, oltre a modiche quantità di cocaina ed eroina. Il gruppo - capeggiato da un marocchino di 29 anni e da un tunisino di 33 - aveva la base operativa in città, ma aveva contatti con fornitori a Pistoia e a Celano e Avezzano (L'Aquila), oltre che nella Capitale. A distribuire materialmente lo stupefacente - secondo quanto accertato dall'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Matthias Viggiano -«Sono oltre 250 gli episodi di spaccio contestati per quasi 30 capi d'imputazione» ha spiegato stamani nel corso di una conferenza stampa il procuratore capo diTerni, Alberto Liguori. Il magistrato ha sottolineato che l'attività di spaccio «fruttava giornalmente circa 2 mila euro». Identificati decine di assuntori, la maggior parte di età medio-giovane. «Più di così lo Stato, tra forze dell'ordine e magistratura, non può fare» ha commentato ancora Liguori in merito alle continue indagini sul flusso di spaccio aTerni. «Abbiamo ritmi di città come Reggio Calabria e Palermo - ha aggiunto -, non mi aspettavo di avere qui una frequenza cautelare simile. Neanche il capoluogo di regione ha questi numeri». Liguori ha quindi lanciato «un sos alle forze sane di questo territorio». «Noi siamo pronti a metterci intorno ad un tavolo e confrontarci - ha concluso -, ognuno con le proprie competenze».