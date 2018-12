© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASTIA UMBRA - «Aiutatemi, mia moglie mi sta picchiando...». e' iniziato così, qualche giorno fa, un complciato pomeriggio a Bastia Umbra. Quando gli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi hanno raggiunto l'abitazione hanno accertato il motivo dlela richiesta al 113 raccolta dalla Sala Operativa del Commissariato: una donna stava pichiando il marito. I poliziotti si sono trovati inpresenza di una donna - riferisce una nota dlela Questura - in evidente stato di alterazione alcolica, che inveiva e strattonava un uomo.Gli agenti sono riusciti a separare la donna in preda ad una furia isterica dall’uomo che, successivamente, si scopriva essere il marito; quest’ultimo perdeva in maniera copiosa sangue dal naso e dalle ferite sulla testa. La vittima è stata condotta in pronto soccorso dove gli sono stati diagnosticati 10 giorni di prognosi per la contusione al cuoio capelluto e per la infrazione del setto nasale. Nel frattempo anche lei, una 31enne albanese, incensurata, è stata portata in ospedale ove, attraverso gli accertamenti sanitari, è stato circostanziato il suo stato di alcolemia. L’uomo dopo aver ricevuto le cure del caso ha deciso di denunciare la moglie per le lesioni; chiarite anche le ragioni della lite, generate dalla aggressione dalla moglie al suo diniego di ulteriori soldi e delle chiavi della macchina per uscire. E’ emerso anche che questo era solo uno dei tanti episodi violenti di cui negli anni era stato vittima, un italiano 45enne. Una storia di continue vessazioni subite a causa dei problemi di dipendenza dall’alcool che, nonostante le cure e l’assistenza ricevuta, non sono mai stati superati.Gli agenti a quel punto hanno denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia la donna che, la sera stessa, per sua volontà ha deciso di abbandonare la casa familiare.