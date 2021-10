Al via i laboratori dell'Arci per contrastare la povertà educativa dei minori

Giovedì 14 Ottobre 2021, 16:36

FERENTILLO - A partire da lunedì 18 ottobre 2021 e fino alla fine dell’anno scolastico riparte il doposcuola presso il centro Arci Mischiamondo di Ferentillo. L'iniziativa fa parte del progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria sede di Terni e sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il laboratorio è gratuito e adatto a tutte le fasce d’età, a partire da 5 anni fino ai 16. Le attività, a costo zero per i partecipanti e le loro famiglie, saranno concordate in base all’età di chi si iscriverà. Si va dall’aiuto per i compiti ai laboratori creativi e di riciclo, fino a piccole attività di avvicinamento alla musica e all’ascolto. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria e, come da decreto, c’è l’obbligo di green pass a partire dai 12 anni. Per info e prenotazioni: musicainquartiere@gmail.com L’iniziativa è organizzata da Arci comitato provinciale Terni e dal Cesvol Umbria, sede di Terni e vede la partecipazione della proloco di Ferentillo. «Iniziative di questo tipo, in piccoli centri abitati come Ferentillo, sono fondamentali per dare un supporto alle famiglie e a tutta la comunità - sottolinea Eleonora Castellani, che si occupa dei laboratori - la cittadinanza del comune della Valnerina è molto attiva e creare un momento di restituzione è fondamentale anche in vista degli eventi natalizi». Il progetto New Generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini.