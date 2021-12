A Orvieto lungo la Strada delle Conce spunta un angelo seduto su un muretto

C'è chi ha frenato di colpo, chi si è proprio fermato temendo un imminente suicidio, chi s'è impaurito, qualcuno non si è nemmeno accorto, e chi invece ha avviato un curioso tam tam cittadino per capire cosa fosse, e perché fosse proprio lì.

Non è passato insomma del tutto inosservato l'angelo che da qualche giorno è seduto su un muretto lungo la Strada delle Conce, a Orvieto, a ridosso dell'ingresso della città. Si tratta di un manichino, seduto, con alle spalle un paio di ali azzurre. Una figura certamente non abituale da vedere tanto che davvero in molti, oltre a rallentare e guardare meglio, hanno scattato fotografie, e sparso la voce in rete.

L'angelo è una realizzazione a tema natalizio, un addobbo, che Fausto Ermini, colonnello commissario dell'Aeronautica Militare, prossimo al collocamento a riposo, e da sempre appassionato artigiano, ha installato su un muro sotto la Rupe.



«Ho voluto realizzare un addobbo natalizio - spiega - a mie spese, per il piacere di farlo, per me e per la comunità orvietana. Si tratta di un angelo, è un manichino con ali in legno di 2,40 metri, perfettamente ancorato, una installazione non vietata dal Codice della Strada, insomma sicura. Certo può non piacere, ci mancherebbe, ma io l'ho fatta con il cuore così come realizzo tanti altri oggetti. E' un mio hobby da sempre. Non mi aspettavo certo tanto clamore.»

Non lontano da Orvieto, Ermini ha curato anche un'altra installazione molto simile che vede due angeli collocati su un terrazzo, manichini anch'essi che spesso cambiano d'abito impersonando a volte nobili, a volte cavalieri, a volte figure medievali.