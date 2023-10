Zecchino d’Oro 2023: la musica raccontata dai bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano

Martedì 3 Ottobre 2023, 11:31

È disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming ZECCHINO D’ORO 66ª EDIZIONE, album composto dalle 14 nuove canzoni in gara nell’edizione 2023 dello ‘Zecchino d’Oro’, distribuito da Sony Music Italia. Trentacinque gli autori che firmano le tracce tra i quali nomi di spicco quali Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli e Paolo Vallesi. A interpretare i brani in gara, anche quest’anno dal vivo, 17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che si esibiranno durante la trasmissione televisiva in diretta dall’1 al 3 dicembre su Rai 1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti. I bambini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, provengono da 10 diverse regioni – per la prima volta nella storia dello Zecchino d’Oro c’è anche la Valle D’Aosta – e da 3 Paesi esteri (Grecia, Bulgaria e Albania). Arrivano così a un totale di 1.101 i bimbi che hanno partecipato come interpreti dal 1959 ad oggi. Ecco che cos’è la musica per questi piccoli artisti. Credits Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Ex-Otago e Fabri Fibra in duetto nel singolo ‘Mondo Panico’: «Viviamo un tempo difficile e folle»