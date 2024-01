‘Viva Rai2!’, arrivano i fan dei Ricchi e Poveri: l’ironia di Fiorello

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 10:56

A ‘Viva Rai2!’ si torna a parlare dei Ricchi e Poveri in gara a Sanremo per la tredicesima volta, con il brano “Ma non tutta la vita”. Lo showman, con la solita ironia, commenta: “È incredibile come spontaneamente siano arrivati qui i fan dei Ricchi e Poveri con i cartelli. La cosa strana è che tutti hanno la stessa calligrafia, lo stesso font. Sembra quasi una cosa preparata. Tra l’altro ci sono quelli che tifano per i ricchi e quelli che tifano per i poveri. Guardate il cartello ‘Sarà perché li amo’”. Immagini RaiPlay www.raiplay.it



