Ennesima gaffe in una scena del "Trono di Spade" (Attenzione spoiler)

Una bottiglietta d'acqua sotto la sedia. Non vorremmo essere nei panni di chi l'ha dimenticata. Perché quella bottiglia è finita nella scena dell'ultima puntata di Game of Thrones. Mentre il mondo fremeva per vedere la fine del Trono di Spade, i più pignoli si sono messi a fare le "pulci" ai frame della serie televisiva. E, dopo la tazza di caffè, ecco spuntare anche questo "reperto" arrivato direttamente dal futuro.Come riportano i media americani, i rappresentati della casa di produzione HBO non hanno voluto commentare l'accaduto. Due settimane fa la tazza di caffè aveva scatenato l'ironia social. Oggi, nella scena chiave dell'ultima puntata, appaiono altri segnali della "stanchezza" della troupe. Evidentemente provata dalla lunga lavorazione della saga.