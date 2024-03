Terra Amara, le anticipazioni di oggi (lunedì 4 marzo): Fikret e Cetin (ancora) bloccati in Libano

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 4 marzo.

Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa è boom di ascolti, Fazio fa il record su Nove con 4mln di telespettatori: è la puntata più seguita di sempre

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano a causa della guerra civile e mentre tentano di raggiungere l’ambasciata Fikret viene ferito.

Grande Fratello, anticipazioni, nominati e sondaggi. Quando torna Marco Maddaloni? Chiarimento definitivo tra Perla e Mirko, Anita rischia grosso

Intanto, grazie ad Hakan , Fikret e Cetin tornano a Cukurova e Fikret rivela a Zuleyha che Mehmet Kara non è Hakan Gumusoglu.