Stasera in tv, oggi venerdì 24 dicembre "Una poltrona per due" su Italia 1: gli errori nel film che non avevi mai notato

Non c'è Natale che si rispetti senza Una poltrona per due su Mediaset. E questa sera torna su Italia 1 in prima serata per fare compagnia a tutte le famiglie italiane che si riuniranno in occasione della Vigilia. Il film del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd nei panni, rispettivamente, di un mendicante e di un broker che per una serie di equivoci e scommesse si ritrovano a prendere l'uno il posto dell'altro, raccoglie a suo modo l'eredità lasciata da Mark Twain con la storia de 'Il principe e il povero', i fan della commedia natalizia ne conosceranno a menadito battute e inquadrature.



