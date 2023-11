Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore, l'ironia di Fiorello a Viva Rai2

Venerdì 17 Novembre 2023, 08:12

Lo sciopero dei trasporti a Roma si terrà il 16 novembre 2023 e durerà 4 ore. La riduzione dell'orario è stata stabilita affinché venga tutelati i lavoratori che altrimenti sarebbero esposti a sanzioni economiche e penali. Dunque, il blocco dei mezzi avrà luogo dalle 9 alle 13. Dopo aver appreso la notizia, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha affermato che questa volta ha vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini senza, tuttavia, essere stato messo in discussione il diritto allo sciopero. Anche Fiorello ha detto la sua al riguardo e lo ha fatto durante la puntata del 16 novembre di "Viva Rai 2", attraverso la sua ironia non ha perso occasione di sdrammatizzare su uno degli argomenti più popolari degli ultimi giorni. In diretta dal 'glass' del Foro Italico, lo showman nonché conduttore di "Viva Rai 2" è tornato con la rassegna stampa più originale, insolita e divertente d'Italia. Tra gli argomenti discussi non poteva mancare lo #ScioperoGenerale dei trasporti, ridotto dai sindacati da 8 a 4 ore dopo la firma dell'ordinanza da parte di Matteo Salvini. "Che poi a pensarci bene" – ha ironizzato Fiorello – "esistono anche delle soluzioni intermedie: ad esempio, i conducenti potranno guidare, ma a braccia incrociate. Quando si dice 'oggi i lavoratori incroceranno le braccia". Il padrone di casa non ha potuto fare a meno di fare riferimento alla politica e in particolare al Ministro dei trasporti: "Pare che abbia indossato una felpa con scritto 'Non mi hai fatto niente faccia di serpente'. Insomma, non se l'è presa!". Fiorello ha sdrammatizzato anche su Giorgia Meloni affermando che la Premier ha invitato Elly Schlein ad Atreju. "Convinta che fosse una località, Schlein ha cercato Atreju su Google Maps ed è finita in un paese del Signore degli Anelli". Ha ironizzato. FOTO: SHUTTERSTOCK, @KIKAPRESS, credits @DanieleMignardi MUSICA:PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE: -- Fiorello contro i condomini di Via Asiago: ‘Sono incredibili! Non ce la fanno proprio’. Ecco cosa hanno fatto