Passaggio a Nord Ovest, Alberto Angela ci racconta l'Antica Roma

Sabato 17 Febbraio 2024, 12:24

In questa puntata di "Passaggio a Nord Ovest", Alberto Angela esplorerà l'impatto degli antichi romani sul mondo moderno. Attraverso le loro conquiste, hanno diffuso la propria cultura, creato strade ancora in uso, edificato straordinarie opere architettoniche e ingegneristiche come gli acquedotti, e gettato le basi del diritto moderno. La nostra mentalità, le leggi, e le competenze in urbanistica e gestione delle infrastrutture sono fortemente influenzate dall'eredità romana.