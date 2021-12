Molti telespettatori del Grande Fratello Vip, rimasti colpiti dalla notizia della morte di Paolo Calissano, hanno cominciato a chiedere che la produzione dia la notizia a Davide Silvestri. Ecco il motivo dietro questa richiesta. foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, tanti concorrenti malati in casa: hanno fatto i tamponi. Cosa sta succedendo in queste ore nella casa