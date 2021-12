Trovato morto ieri sera in casa, a Roma, Paolo Calissano, il 54enne attore di origini genovesi protagonista di soap italiane di successo come “Vivere”, “Per amore” e “La dottoressa Giò”. A dare l’allarme ai soccorritori la fidanzata Fabiola. Calissano era steso sul letto ormai privo di vita. Nella stanza sono stati rinvenuti diversi psicofarmaci. L’attore soffriva da tempo di depressione. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria.