Giancarlo Magalli, l'attacco ad Adriana Volpe da Massimo Giletti: «Non parlo con le bestie». Ma lei non ci sta

«Non parlo con le bestie». È il commento choc di Giancarlo Magalli che, a Non è l'arena, ha risposto così a una domanda di Massimo Giletti che gli chiedeva se avesse sentito Adriana Volpe. Risate imbarazzate in studio, ma la diretta interessata non l'ha presa bene.



Adriana Volpe ha condiviso lo spezzone del programma sul suo profilo Instagram: «A Pasqua Giancarlo Magalli ad una domanda su Adriana Volpe dice : Non parlo con le bestie “ ... posso solo rispondere che “ A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!», scrive la conduttrice. Ed è subito pioggia di commenti indignati.