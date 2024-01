Leonardo Pieraccioni, 'Pare parecchio Parigi': «Dedicato a tutti i sognatori»

Venerdì 12 Gennaio 2024, 08:39

Si intitola 'Pare parecchio Parigi' il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, nelle sale cinematografiche dal 18 gennaio distribuito da 01 Distribution. Commedia familiare che si ispira ad una storia vera, vede nel cast al fianco del regista (che è anche sceneggiatore del film insieme ad Alessandro Riccio) Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. «Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. - racconta Pieraccioni nel comunicato stampa - Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film è dedicato a loro. E a tutti i sognatori». In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi lasciamo ad una clip esclusiva di 'Pare parecchio Parigi', ricordandovi che l'appuntamento è dal 18 gennaio al cinema. Crediti foto@Ufficio stampa 01 Distribution



