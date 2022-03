Mercoledì 23 Marzo 2022, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 08:28

Nicolò Scalfi è tornato in tv a La Pupa e il Secchione Show: l'ex concorrente di Caduta Libera ha vinto oltre 760mila euro ma in molti si stanno chiedendo cosa abbia fatto con tutti quei soldi. Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Francesco Chiofalo malattia, 'ne ha un'altra': come sta ora e cosa ha raccontato la mamma in diretta