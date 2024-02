L'Eredità, la domanda di Marco Liorni insospettisce il pubblico: autopromozione Rai?

Venerdì 2 Febbraio 2024, 09:00

Scoppia la polemica sui social per via di una domanda comparsa ieri sera a L'Eredità, per la quale molti telespettatori stanno accusando la Rai di averla immessa solo e soltanto per autopromozione di un altro programma televisivo in onda sulle sue reti. Ma di che domanda si tratterà mai? E per quale motivo la polemica sta facendo tanto rumore, al punto che in tanti stanno commentando contro quella particolare domanda del telequiz condotto da Marco Liorni? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’Ufficio stampa RAI; music by Korben MKdB



L'Eredità, incredibile vincita in gettoni d'oro. Ma quanto valgono i gettoni d'oro?