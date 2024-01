L'Eredità, il concorrente "inciampa" su Ippolito Nievo: la gaffe sorprende il pubblico

Lunedì 22 Gennaio 2024, 07:19

Nella puntata de L'Eredità del 21 gennaio è andato in scena un momento 'particolare', una gaffe da parte di un concorrente su Ippolito Nievo che è riuscita a fare impazzire il pubblico del telequiz di Rai Uno. Una delle persone in gioco, infatti, ha commesso uno scivolone che è subito diventato virale un po' su tutto il web, a partire da X, dove i commenti sull’intera situazione sono veramente tanti. Se vi state chiedendo cosa sia accaduto nello specifico, non vi resta che scoprirlo insieme a noi! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



