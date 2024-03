Grande Fratello, incedibile gaffe sullo striscione: l'aereo scompare dopo l'errore da matita blu. Cosa è successo

Mercoledì 20 Marzo 2024, 20:01

In queste intense giornate della fase finale del Grande Fratello, sono tanti gli aerei che stanno facendo irruzione nel cielo sopra la casa. Proprio oggi ne è passato uno che ha portato con sé un messaggio destinato a uno dei concorrenti del reality show di Casa Mediaset. Tuttavia, non si trattava soltanto di un messaggio di sostegno e di incoraggiamento, ma anche di un errore di ortografia piuttosto evidente. Il testo recitava: "Sei eccezzione ed essenza SD8 Noi con te", ma l'attenzione dei telespettatori è stata catturata dalla presenza di due "z" anziché una sola nella parola "eccezione". Un errore nell’aereo del GF che però sembra essere stato prontamente corretto. Ma chi è stato ad accorgersene? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Leggi anche: – Gf, Perla e la gaffe sulla foca: Beatrice non resiste e reagisce così