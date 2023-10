Grande Fratello, scontro "ad alta voce" tra Samira Lui e Beatrice Luzzi

Martedì 17 Ottobre 2023, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 14:23

"Sì però mi ha dato fastidio durante la puntata...". E questa è la parte più tranquilla. Perché poi la discussione, anzi, lo scontro tra Samira Lui e Beatrice Luzzi si fa molto, molto acceso. Ma cosa è successo? In seguito alla nomination di Beatrice Luzzi, l'ex stella de "L'Eredità" ha provato ad aprire un dialogo con la coinquilina della casa del Grande Fratello ma questo, riporta il sito ufficiale dello show, "accende uno scontro tra le due". Ecco alcune parti del diaologo: -Samira Lui «Hai detto che sono immatura, senza classe, senza stile...»; -Beatrice Luzzi: «E cosa dovevo dire? Hai detto quelle cose su di me e io non posso dire che sei senza stile?». Samira Lui conclude: «Potevi dirmelo in faccia».