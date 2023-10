Grande Fratello, salto indietro nel tempo con la festa anni '20

Sabato 7 Ottobre 2023, 17:16

Nella Casa del Grande Fratello, il tempo si è fermato. Gli inquilini sono stati invitati infatti a una festa speciale che li condurrà in un viaggio indietro di ben 100 anni, catapultandoli nel cuore dei ruggenti anni Venti. L'atmosfera e l'energia di quell'epoca affascinante e frizzante prenderanno vita nella dimora più osservata d'Italia. Il tema scelto per questa serata è un omaggio agli anni '20, un decennio che ha segnato un'epoca di trasformazioni culturali e sociali senza precedenti. Le signore sfoggeranno abiti flapper dai tagli audaci e perle lunghe che danzeranno al ritmo di Charleston. I signori, invece, si presenteranno in eleganti completi gessati, cappelli a falda larga e papillon a far da accessorio distintivo. Ecco il testo letto durante la trasmissione e che riporta l'invito ufficiale: «Questa sera la macchina del tempo del Grande Fratello vi riporterà indietro di 100 anni ai ruggenti anni Venti per una festa scatenata....». Grande Fratello, Heidi Baci e Massimiliano Varrese: cosa sta succedendo