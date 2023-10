Grande Fratello, le parole di Alex Schwazer a proposito di Angelica Baraldi

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:42

Nella Casa più spiata d'Italia, Alex e Paolo, durante un momento di pausa dai loro allenamenti, hanno condiviso i loro pensieri su alcuni dei coinquilini. L'ex campione azzurro di atletica ha espresso ammirazione per Angelica Baraldi, lodandola come una ragazza matura e intelligente e trovando d'accordo Paolo, anche lui impressionato dalle sue qualità. Entrambi sperano che Angelica riesca a risolvere i suoi problemi con suo padre, auspicando una riconciliazione. Inoltre, intercettati dai microfoni del Grande Fratello, sperano che l'esperienza nella Casa le dia la forza di affrontare la situazione e di migliorare il rapporto con il genitore. Resta da vedere se Angelica sarà in grado di superare l'orgoglio e la rabbia per raggiungere questo obiettivo tanto discusso. Gf Vip, Oriana ricorda un momento hot con Antonino Spinalbese: Daniele Dal Moro si arrabbierà?