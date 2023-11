Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina contro Massimo Ranieri: «​Mi fece cacciare dal teatro». E Balivo interviene

Nada Ovcina, moglie di Gianni Nazzaro, è stata ospite nella puntata di oggi de La volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La donna ha raccontato la storia del brano Perdere L’amore di Massimo Ranieri (uno dei brani più amati e ascoltati della musica italiana), che inizialmente avrebbe dovuto cantare Nazzaro. Ed ha anche rivolto pesanti accuse all'artista napoletano al punto che la conduttrice ha dovuto prendere le distanze.

L'accusa

Nada ha rivelato che quella canzone fosse arrivata solo successivamente a Ranieri. «Il brano fu fatto e scritto per Gianni Nazzaro.

Lui la presenta a Sanremo, la rifiutano con la spiegazione che il pezzo non è adatto alla manifestazione. Questo pezzo va a finire a Ranieri che da dieci anni non faceva più discografia ma tutt’altro. Fa questo pezzo e vince Sanremo e fu la sua fortuna, io ritengo fosse talmente bello e forte che anche se lo avesse cantato mia nonna stonata, avrebbe vinto». Ecco che però arriva un'accusa pesante: «Gianni ci rimase malissimo. Un giorno vado in studio a vedere Ranieri, gli chiesi se gli andasse di fare un duetto, perché gli avrebbe fatto molto piacere. Lui chiamò la sicurezza e mi fece cacciare dal teatro».

Cateriona Balivo interviene

Le parole della donna hanno immediatamente creato imbarazzo e Balivo è dovuta intervenire: «Queste cose le stai dicendo tu, io non ero presente. Stai dicendo una cosa grave», ha detto la conduttrice. «Certo, te le dico e le ripeto a chiunque, in qualsiasi momento, è la verità. Non ti prendi nessuna responsabilità. So che è una cosa pesante. Sono andata via subito dopo, scusandomi», ha risposto la moglie di Nazzaro.