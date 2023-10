Giampiero Mughini, stoccata sui compensi dei concorrenti al Grande Fratello: «I soldi che vi state guadagnando non li meritate»

Lunedì 23 Ottobre 2023, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:09

In rete si è scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori per via di una dichiarazione fatta da Giampiero Mughini durante un'interazione trasmessa nel corso del Grande Fratello, in particolare durante una chiacchierata con la coinquilina Angelica Baraldi. La sua affermazione riguardava i compensi dei partecipanti al reality show di casa Mediaset e ha sollevato un'onda di discussioni e riflessioni su un tema così delicato come i cachet percepiti dai concorrenti. Sarà stata solo una frecciatina? Oppure il celebre opinionista sa qualcosa in più sui compensi destinati agli inquilini della casa più spiata d’Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



