Gf Vip, Lulù e la sviolinata per Soleil: cosa le dice dopo la puntata. I fan stupiti dal suo gesto

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:26

Dopo la candidatura ufficiale di Delia Duran alla finale del GF Vip, Lulù Selassié si è arrabbiata non poco. Alla fine della puntata del reality show, la fairy princess ha rivolto una sviolinata incredibile a Soleil Sorge. Ecco che cosa le ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com

