Gf Vip, Elenoire Ferruzzi furiosa: urla contro gli autori in confessionale

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:46

Serata di ordinaria follia al GF Vip, per un altro episodio che ha visto Elenoire Ferruzzi rendersi protagonista. La concorrente, richiamata in confessionale, ha cominciato a gridare in maniera incredibile, scatenando la preoccupazione sia del pubblico a casa che degli altri concorrenti della casa. In particolare, le sue urla e il suo atteggiamento sono stati commentati da Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro che, probabilmente, si è sentito un po’ in colpa. A quanto pare, infatti, c’entrerebbe proprio l’ex tronista nel nuovo exploit della Ferruzzi, tanto che lui stesso ha deciso di sfogarsi insieme all’ex compagno di Belen Rodriguez, particolarmente preoccupato per quanto avverrà giovedì in puntata. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Memories” from Bensound.com

