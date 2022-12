Enock Barwuah, il fratello di Balotelli denunciato per rissa a Brescia. «Mi ha spaccato la mascella»

Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, è stato denunciato per rissa in un episodio avvenuto fuori da una discoteca a Brescia. Il giovane, secondo le accuse, avrebbe colpito un 26enne che poi ha sporto denuncia, come riporta oggi Il Giornale di Brescia. La presunta vittima ha subito la «frattura plurilineare scomposta del pavimento dell'orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare» come indicato nel referto del pronto soccorso da cui è partita poi la segnalazione ai carabinieri.

Oltre a Enock Barwuah, che dopo l'esperienza al Grande fratello ora gioca nella squadra bresciana di Eccellenza, è stato denunciato anche il rapper Prince The Goat, del gruppo Slings gangs e un altro amico di Enock Barwuah che gli avrebbe fatto da body guard durante la serata in discoteca. La rissa sarebbe avvenuta la notte tra il 22 e il 23 dicembre. In passato il fratello di Balotelli, sempre in occasione delle feste natalizie, era stato arrestato e poi condannato a quattro mesi per aver aggredito tre carabinieri fuori da un locale nel Bresciano.