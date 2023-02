Gf Vip, Daniele senza freni su Nikita: il gesto ripreso dalle telecamere. Ecco cosa ha fatto

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 10:59

Al Grande Fratello Vip è andato in onda un episodio imbarazzante quando Daniele Dal Moro è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva un gesto poco carino nei confronti di Nikita Pelizon. Durante una conversazione con Antonino Spinalbese, quest'ultimo ha commentato la pesantezza dei discorsi della Pelizon. Sul commento del coinquilino, Daniele ha mimato con la bocca le parole "che due co...ni" riferendosi proprio a Nikita. Il comportamento di Dal Moro è stato criticato aspramente sui social dai telespettatori del reality show. Come evolverà la situazione? Cosa farà la produzione del reality? Ci saranno conseguenze per Daniele? I telespettatori riusciranno a farsi ascoltare dal Grande Fratello? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

