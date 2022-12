Gf Vip, Daniele Dal Moro stronca Wilma Goich: le parole che spezzano il cuore alla cantante

Giovedì 1 Dicembre 2022, 09:24

Che Wilma Goich sia innamorata di Daniele Dal Moro non lo sanno soltanto tutti i telespettatori del GF Vip ma ormai praticamente si tratta di una notizia di pubblico dominio anche all’interno della casa più spiata d’Italia. Peccato che l’ex tronista non ricambi affatto i sentimenti della cantante. Nella notte, parlando con Micol e Luca Onestini, Daniele si è lasciato andare ad una serie di affermazioni sul rapporto che ha con Wilma. Parole che sicuramente finiranno in una clip durante la prossima puntata. Ma cosa avrà detto di tanto pesante da stroncare ogni possibilità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

