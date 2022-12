GF VIP, autori esasperati da Onestini e Oriana: lo dicono durante la notte senza peli sulla lingua

Giovedì 29 Dicembre 2022, 11:06

Nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Luca Onestini passano molto tempo della giornata a parlare tra di loro, tenendo un comportamento che non è sempre corretto al massimo. I due, infatti, parlano in spagnolo, coprono i microfoni e cercano di evitare le telecamere. Atteggiamenti che non sono certo piaciuti agli autori che hanno finito per richiamarli più volte, fino all’esasperazione. Saranno presi anche provvedimenti nei loro confronti se continueranno a reiterare i loro comportamenti? Il Grande Fratello sarà costretto ad intervenire? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

