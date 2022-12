Re Carlo, il discorso di Natale e il figlio Harry alle sue spalle: il dettaglio che in pochi hanno notato

Giovedì 29 Dicembre 2022, 10:57

Sabato 24 dicembre, in vista del Natale, è andato in onda il primo discorso alla nazione di Re Carlo III. Molte delle sue parole sono state rivolte al ricordo della Regina Elisabetta II in modo da continuare la tradizione dei discorsi di Natale mantenuta per ben 70 anni da sua madre. Carlo è tuttavia riuscito a inserire alcune novità, che segnano di fatto l'inizio del suo regno Come prima cosa, il video del discorso, registrato qualche giorno prima, è avvenuto nella cappella di St. George, all'interno della tenuta di Windsor, e non nello studio di Buckingham Palace. Inoltre, sullo sfondo è apparso un albero di Natale ma nessuna foto della famiglia reale, nessun quadretto di figli e nipoti come invece era solito vedere nei discorsi di Elisabetta. Secondo la stampa, gli inglesi non avrebbero gradito la scelta di Carlo, che si pensa abbia preferito evitare foto di famiglia per non dover affrontare la questione di Meghan e Harry. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound

