Mercoledì 28 Settembre 2022, 13:39

Al GF Vip c’è tempo anche per ridere: è successo proprio di notte e protagonisti dell’ennesimo siparietto sono Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese: lei russa, lui cerca di farla smettere... Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: "Funday" from Bensound.com

