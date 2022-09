Mercoledì 28 Settembre 2022, 13:01

Nella casa del GF Vip non si placa il dibattito sul rapporto praticamente inesistente tra Ginevra e sua sorella Elettra Lamborghini: Giaele avrebbe una sua versione dei fatti... Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stmapa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Marco Bellavia lo ha fatto davvero nella casa? Spunta un video piccante e i rumors invadono il web