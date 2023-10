GF, scivolone di Giampiero Mughini durante la pubblicità: la frase sopra le righe sul padre di Heidi

Sabato 21 Ottobre 2023, 10:58

Durante l'ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha chiesto agli altri concorrenti del reality di commentare l'uscita improvvisa dalla casa di Heidi Baci. Interpellato sulla questione, Giampiero Mughini, entrato da pochi giorni come nuovo concorrente insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti, ha criticato l'atteggiamento del padre di Heidi e ha raccontato un suo aneddoto personale. Mughini ha condannato il comportamento del padre di Heidi, sottolineando che Massimiliano Varrese è una persona per bene e che non era giusto insultarlo in quel modo. Mughini ha poi raccontato un episodio personale in cui suo padre aveva avuto un passato fascista, ma non gli aveva mai imposto nulla rispetto alla sua visione del mondo, sottolineando l'importanza di non giudicare le persone per il passato dei loro familiari. Durante lo stacco pubblicitario, Mughini ha continuato a parlare del padre di Heidi e, dimenticandosi forse di avere il microfono aperto, ha commesso uno scivolone affermando che "se vedessi la foto segnaletica penseresti che è uscito da un penitenziario". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: Korben



