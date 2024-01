GF, Rosy Chin: «Hanno previsto la mia uscita». L'audio sparisce all'improvviso: la regia ha censurato la concorrente?

Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 08:20

Rosy Chin è una delle concorrenti più apprezzate di questo Grande Fratello 2023. Tuttavia ha spesso suscitato anche molte critiche da parte del pubblico di Canale 5. Grazie al suo carattere particolarmente estroverso la gieffina si è fatta conoscere in questi mesi come una persona molto diretta. Senza peli sulla lingua. Pochi minuti fa ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato a bocca aperta gli spettatori. Ma cos' è successo? Rosy Chin e Marco Maddaloni erano insieme in giardino. A un certo punto hanno iniziato a parlare delle clip mandate dalla produzione in puntata per ogni concorrente. Ecco che Rosy Chin ha espresso dei suoi dubbi in merito. "Io sto notando una cosa nell'ultimo periodo, Marco. È come se mi mandassero le clip a scaglioni. Ho dei dubbi... Cioè, è come se non avessero materiale su di me. E quindi magari sanno già che tra poco uscirò. È normale che venga il dubbio, no? Perché non sto facendo dinamiche particolari e magari hanno già previsto la mia uscita" ha confessato. A un certo punto gli spettatori hanno anche notato un particolare "sospetto". Ovvero che la produzione ha staccato l'audio. Per poi cambiare immediatamente inquadratura. TuLa domanda che tutti si fanno è se Rosy Chin riuscirà a superare tutte le tensioni accumulate. Riuscirà ad andare avanti nel gioco? Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



