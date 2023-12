GF, Massimiliano Varrese stroncato dall'ex fidanzata. Monia La Ferrara: «Anche meno!»

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 07:32

Nell'ultima puntata del Grande Fratello è entrata in casa Monia La Ferrara, l'ex fidanzata di Massimiliano Varrese, che in meno di 24 ore ha già provato a mettere al suo posto l'ex Carramba Boy. Ma cosa gli avrà mai detto di tanto caustico da scatenare subito la reazione dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset? Andiamo a vederlo insieme.



