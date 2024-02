GF, Federico Massaro furioso: «Basta rompermi!». Scoppia la lite tra i coinquilini

Martedì 27 Febbraio 2024, 07:39 - Ultimo aggiornamento: 08:03

La casa del Grande Fratello sembra essere sull'orlo di una crisi imminente, con alcuni concorrenti che stanno cercando disperatamente di mantenere la calma mentre altri lasciano trasparire apertamente le loro frustrazioni. Con Beatrice Luzzi fuori gioco come punto di riferimento per le tensioni, diversi concorrenti si trovano in un limbo emotivo, privi di un adeguato sfogo per le loro ansie e insoddisfazioni. In questo contesto di tesa tranquillità, Federico Massaro si è trovato inaspettatamente al centro delle critiche, diventando il bersaglio principale delle tensioni accumulate, tanto da reagire furioso di fronte agli exploit di Perla ed Anita. Ma cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia? E ci saranno riflessi anche stasera durante la puntata? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



