Fiorello "spiazza" Bruono Vespa durante il programma 5 minuti: «Vai al gay pride quest'anno»

Mercoledì 7 Giugno 2023, 13:07

L'ultima puntata di Cinque Minuti si è aperta con l'ospite del giorno, Fiorello, che ha deciso di imitare il conduttore Bruno Vespa. Si tratta della brevissima trasmissione che approfondisce l'attualità italiana e internazionale con ritmo veloce e incalzante. Dopo il siparietto iniziale, lo showman ha incalzato il conduttore con una battuta dietro l'altra, scherzando persino sul trucco di scena: "Mi hanno messo la stessa cipria di Bruno". Fiorello ha poi chiesto a Vespa: "Senti, ma tu sei confermato qui in Rai? E vai al Gay Pride quest'anno? Ti ho prenotato un posto al carro 3, perché al primo c'è La Russa". Il conduttore è stato al gioco per poi continuare l'intervista a Fiorello, spaziando tra vita privata e successi in tv. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

