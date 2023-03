Edoardo Tavassi, la mamma attacca gli autori del Gf Vip? Il mistero dei microfoni spenti nel mini van

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:31

Al GF Vip ha fatto scalpore scoprire che la zona del mini van allestito nella casa sia spesso sprovvista di audio rispetto al resto delle stanze, lasciando ciò che accade lì dentro avvolto per buona parte nel mistero. Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata in diretta su Canale 5, ha fatto capire che gli autori sanno che cosa accade nel van e cosa dice chi lo frequenta, tra cui Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia (ora eliminata), e che alcune cose non vengono mandate appositamente in onda. Ma a sorpresa, la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, ha commentato su Instagram, scrivendo: "La cosa bella è che l'ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso che gli ascolti calano, busta nera". "Allora era un vizio e gli autori lo sapevano" ha commentato un utente su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

