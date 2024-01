'Colpo di Luna', Virginia Raffaele: «Un giro di giostra. C'è un omaggio a Mina, spero ci guardi»

Venerdì 12 Gennaio 2024, 08:37

Da venerdì 12 gennaio va in onda su Rai1 Colpo di Luna, il grande varietà di Virginia Raffaele, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Un battesimo per Virginia sulla Rete Ammiraglia («La vivo con particolare ansia da prestazione, ma è normale», ci dice) e anche un ritorno al varietà, sette anni dopo Facciamo che io ero. «Voi dite che sembra un’eternità – dice Virginia Raffaele – ma a me sembra un quarto d’ora. Ho sempre fatto tante cose nel frattempo. È stata comunque una pausa importante e voluta anche per ricaricarmi, per trovare ispirazione e idee. Volevo scovare un modo bello per far compagnia al pubblico a casa. Com’è cambiata la televisione in questi anni? Forse è cambiata l’umanità, perché son successe un po’ di cose. Non so se la comicità cambi di continuo, però. Ora c’è meno possibilità di dire la propria e situazioni che ti impediscono di dire alcune cose: è cambiata in quel senso, ma basta non seguire il senso».



