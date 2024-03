Chiara Ferragni a Che tempo che fa, i precedenti da Fazio e le sue parole su Fedez: cosa è cambiato dopo 7 anni

Sabato 2 Marzo 2024, 12:45

Domenica prossima, il 3 marzo 2024, Chiara Ferragni si recherà come ospite da Fabio Fazio, dove è probabile che chiarisca la questione della sua separazione da Fedez. Tuttavia, non tutti sanno che la celebre influencer è stata ospite a Che Tempo Che Fa già altre due volte. La prima, in particolare, risale addirittura al 26 febbraio 2017. Da allora, le cose sono molto cambiate. Se all'epoca Chiara era stata insignita del titolo di influencer di moda più importante del mondo da Forbes, oggi soffre per le conseguenze del pandoro gate. E, per quanto riguarda l'amore, nel 2017 aveva intrapreso la sua relazione con Fedez solo da qualche mese, mentre oggi sembra essere arrivata al capolinea... insomma, era un altro mondo. Ma cosa disse esattamente nel salotto di Fazio, all’epoca in onda su Rai Tre? E cosa è cambiato in questi 7 anni? Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa RedCommunications, Kikapress; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Nel 2017 Fazio domandò alla Ferragni: 'Che cosa pensi che ti succeda nel futuro?'. La risposta della Ferragni non è stata profetica: non è andata come aveva pensato