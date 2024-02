Chi l'ha visto?, il mistero della puntata mancante scatena il dubbio: la Rai ha scelto Mare Fuori?

Giovedì 1 Febbraio 2024, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 11:59

Nelle ultime ore gli utenti hanno notato qualcosa di strano sulla piattaforma della Rai. Si tratta di un particolare a riguardo del programma "Chi l'ha visto?", condotto da Federica Sciarelli. Molti attraverso la piattaforma X si sono fatti delle domande e hanno fatto sapere la loro. Ma partiamo dall'inizio e vediamo cos'è successo. Mercoledì 31 Gennaio è andata in onda la puntata di Chi l'ha visto, con il suo canonico appuntamento settimanale. Tutti i post del programma pubblicati sui social rimandavano come sempre al sito di Raiplay per rivedere la puntata. Il problema? Molti utenti hanno notato che, nonostante i continui rimandi al sito della rai, la puntata non è stata caricata. Decisamente strano, visto e considerato che, di solito, le puntate vengono caricate immediatamente dopo la messa in onda del programma in questione. Ecco che è sorto un dubbio tra i telespettatori. E se la puntata di Chi l'ha visto non fosse stata ancora caricata per via dell'uscita di Mare Fuori? Infatti, proprio stanotte, sono state caricate sul sito di Rai Play le prime sei puntate della quarta stagione di Mare Fuori. E pare che, secondo le teorie dei telespettatori, la Rai abbia deciso di prediligere proprio l'uscita di questi allo streaming de Chi L'ha visto. Naturalmente si tratta solo di teorie, ma tanto basta per sollevare il popolo del web tanto affezionato al programma della Sciarelli. A riguardo dell'ultima puntata andata in onda, poi, c'è un altro dettaglio che non è passato inosservato. Stiamo parlando del fatto che, durante un'intervista in diretta della Sciarelli con protagonista "Mario", un gatto "sia stato maltrattato". O almeno, questo è ciò che sostengono alcuni commenti indignati di utenti sulla piattaforma X. "Povero gattino, scappa". Oppure: "Ma è modo di prendere il gatto?". Photo Credits: Kikapress



