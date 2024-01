Chi l'ha visto, frecciatina di Sciarelli alla RAI? La scelta non le è affatto piaciuta

Giovedì 18 Gennaio 2024, 09:12

Federica Sciarelli avrebbe espresso il suo disappunto durante la prima trasmissione del 2024 di Chi l’ha Visto?, ritardata a causa dell'interruzione del programma per il documentario sulle Frecce Tricolori. Il saluto di Federica Sciarelli e la frecciatina per il palinsesto La conduttrice avrebbe fatto trapelare un pizzico della sua insoddisfazione per la decisione della Rai, salutando gli spettatori con un augurio di buon anno e lanciando quella che è sembrata proprio una frecciata, sottolineando come fosse "un soffio" passare dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto. "Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno" ha aggiunto. Il parere degli utenti su X Gli spettatori da sempre riconoscono la rilevanza del programma come servizio pubblico, dato che è particolarmente importante per trattare i casi di persone scomparse. Sui social, alcuni utenti hanno notato la frase stizzita della conduttrice e hanno criticato la scelta di interrompere la trasmissione per un documentario sulla storia del volo acrobatico italiano, chiedendosi se non ci fossero altre serate disponibili nel palinsesto per farlo. "E pure Federica Sciarelli pe***la la Frecce tricolori facendoci capire che neppure a lei quella scelta di palinsesto è andata giù!", "Le frecce tricolori non le ha digerite nemmeno Fede", "La frecciatina sulle frecce tricolori perché anche loro pensavano di tornare in onda il 9 gennaio?" si legge su X. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



