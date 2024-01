Affari tuoi, i doppi sensi di Amadeus: «Prima di Sanremo è meglio toccarne una in più»

Martedì 30 Gennaio 2024, 07:14

Che Amadeus ami sbizzarrirsi coi doppi sensi non è una novità, ma nella puntata di Affari Tuoi del 29 gennaio, abbiamo assistito a un momento di pura comicità e sottintesi maliziosi, riguardanti anche il prossimo Festival di Sanremo. Tutto ha avuto inizio con la presenza della concorrente Francesca, proveniente dal Molise, accompagnata dal marito Marcello. Ma il vero colpo di scena è arrivato con l'aneddoto legato alla concorrente Laura e al suo... gioiello a forma di palla! Inutile dire che questa storia ha scatenato l'ilarità del conduttore e del pubblico. La conversazione ha preso una piega tutta sua quando il conduttore ha iniziato a giocare con doppi sensi spassosi sulla "palla" di Laura, dando vita a uno scambio epico che ha subito conquistato il pubblico. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



